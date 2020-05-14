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خناقة لنجم توتنهام بالسكاكين

الخميس 14/مايو/2020 - 09:14 ص
ديلي آلي
ديلي آلي
وكالات

نجا ديلي آلي نجم وسط توتنهام الإنجليزي من إصابات خطيرة بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن في ساعة مبكرة من صباح أمس.

 

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن آلي كان معزولاً في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعداداً لاستئناف التمارين بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنجلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى الآن.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله "تم استدعاء الشرطة فبعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة".

 

وتابع "دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار"، كاشفاً بأن "أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاماً، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة الى علاج في المستشفى".

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