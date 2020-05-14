Advertisements

كريستيانو رونالدو يصدم برشلونة

الخميس 14/مايو/2020 - 09:30 ص
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي

استبعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فكرة انتقال زميله ميراليم بيانيتش إلى برشلونة الإسباني بسبب حب اللاعب البوسني لفريق ريال مدريد بشكل قوي.

 

وأكدت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن رونالدو أبلغ أصدقائه بصعوبة انتقال بيانيتش إلى النادي الكتالوني، لمعرفته بمدى ولع اللاعب بالريال وتشجيعه له.

 

وارتبط لاعب وسط اليوفي بمفاوضات مع النادي الإسباني، حيث يرغب ناديه أيضاً في مبادلته مع البرازيلي أرثور ميلو، خلال فترة التعاقدات الصيفية المقبلة.

 

على جانب متصل، رفض أرثور مغادرة صفوف ناديه بعد نهاية الموسم الجاري، لذلك فإن اليوفي قد يحصل على خدمات إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال في المقابل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو برشلونة

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 18 ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

خبير آثار يرد على المفتي السابق: لا نعرف شخصية فرعون

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يتحدث عن برشلونة في الكلاسيكو

ميسي يصدم رونالدو.. تعرف على السبب

إبراهيموفيتش يصدم "رونالدو"

بعد تصويته لـ اللاعب الأفضل في العالم.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع !

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

صدمة كريستيانو رونالدو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟