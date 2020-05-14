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داكوتا جونسون تزين غلاف مجلة Marie Claire بعددها الجديد

الخميس 14/مايو/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اختيرت النجمة الشابة داكوتا جونسون لتكون نجمة غلاف مجلة Marie Claire بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجرتها داكوتا تنشر مع عدد المجلة، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات من تصميمات ماركة Gucci.

وفي حوارها مع المجلة اعترفت داكوتا أنا على مدار حياتها كانت تكافه دائما في التغلب على مشاعر الاحباط والاكتئاب بالتركيز على عملها بمجال السينما.

وذكرت أن نشأتها بعائلة فنية، كان له فضل كبير فيما حققته من شهرة حتى الآن بعالم هوليوود، كما أنها ممتنة لدعم حبيبها الحالي كريس مارتن مغني فرقة كولد بلاي الرئيسي.

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