ردود فعل متبانية وثناء من النقاد على أداء توم هاردي بفيلم "كابون"



وقالت صحيفة ديلي ميل أن توم هاردي نجم الفيلم حصل على الكثير من الثناء على أداءه المميز وتجسيده لشخصية آل كابون المعقدة.



وتدور أحداث الفيلم، حول العام الأخير لآل كابون كرجل عصابات، قبل القضاء على امبراطوريته الإجرامية بمدينة فلوريدا ودخوله السجن.



ومن المتوقع أن يحصد توم هاردي على ترشيح لجوائز الأوسكار وجولدن جلوب في دورتها القادمة عن هذا الدور المميز.



حصد فيلم كابون الجديد للنجم توم هاردي ردود فعل متبانية من عدد من نقاد السينما بهوليوود، حيث حصد على نسبة 52% من استحسان النقاد على موقع "روتين توماتوز"، حتى الآن.