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3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

الخميس 14/مايو/2020 - 08:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الصين، صباح اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وقد أفادت وسائل إعلام أوروبية، أن عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، وصل 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 292،807.

 

وبدأت شرارة فيروس كورونا المستجد، في الصين، وانطلقت منها إلى غالبية دول العالم، ولكن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررًا في هذا الأمر، بأكثر من مليون و400 ألف إصابة وحوالي 84 ألف حالة وفاة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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