فيلم راسل كرو الجديد أول فيلم تعود به سينما أمريكا بعد فترة التوقف



وحسبما قالت الصحيفة فإن فيلم النجم راسل كرو الجديد Unhinged سيكون الفيلم الأول الذي يطرح بصالات العرض السينمائية.



وبدأت عدد من دول العالم في تطبيق العودة التدريجية للحياة بعد أشهر طوال من الغلق، مع مراعاة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.



والأمر نفسه يتعلق بالحياة الرياضية بأوروبا إذ تبدأ الدوريات في الرجوع من جديد بشكل تدريجي بداية من شهر يونيو القادم.



علمت صحيفة ديلي ميل ان السينمات بالولايات المتحدة تستعد للعودة للافتتاح من جديد بحلول يوم الأول من يوليو المقبل بعد فترة الغلق الطويلة بسبب فيروس كورونا.