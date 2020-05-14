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مات ديمون يعترف باصابة ابنته الكبرى بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اعترف مات ديمون بان ابنته الكبرى ألكسيا كانت من ضمن من أصيبو بفيروس كورونا، قبل أن تشفى مع الوقت بعد بقائها بالحجر المنزلي.

وكشف ديمون عن هذه المعلومات في حوار اذاعي له مع راديو Spin 103.8 الأيرلندي، كونه محجوز بمدينة دابلن منذ اندلاع ازمة كورونا ولم يتمكن من العودة للولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن أليكسيا البالغة من العمر 21 عام، تعتبر الابنة الكبرى للنجم مات ديمون، من زوجته السابقة لوسيانا.

ويضع مات نفسه تحت الحجر الصحي حتى الآن مع عجزه عن العودة من جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

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