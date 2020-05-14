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رسميا إيد شيران أغنى مغني بريطاني أقل من الـ 30 عاما

الخميس 14/مايو/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أعلن عن النجم الأيرلندي الشاب إيد شيران كأغنى مغني شاب تحت سن الـ 30 بالمملكة المتحدة، بعد اكتسابه لثروة اضافية خلال العام المنقضي تقدر بـ 40 مليون استرليني.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ذلك يجعل من القيمة الإجمالية لثروة إيد شيران، 200 مليون جنيه استرليني وفقا لأحدث تقييم لقائمة صحيفة Sunday Times Rich List.

وجاء في المركز الثاني، نجم فريق وان دايركشن الشاب، هارلي ستايلز، ومن بعده زميله بالفريق المغني نايل هوران في المرتبة الثالثة.

ثم زميلهما بفريق وان دايركشن لويس توملينسون في المركز الخامس، وليام بين وزين مالك أعضاء الفريق في المرتبة السادسة والسابعة.

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