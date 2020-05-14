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توم هاردي يشارك في عمل مستوحى من روايات تشارلز ديكنز

الخميس 14/مايو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أعلنت هيئة بي بي سي عن مشروع مرتقب يجمع بين النجم توم هاردي ومؤلف مسلسل Peaky Blinders، الكاتب البريطاني ستيفن نايت.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العمل سيكون عبارة عن مسلسل تليفزيوني مستوحى من رواية الكاتب الكبير تشارلز ديكنز المعروفة باسم Great Expectations.

وسيكون ذلك هو التعاون الثاني بين هاردي وستيفن نايت، بعد أن سبق وتعاونا معا في مسلسل Peaky Blinders، الشهير.

وستنفرد شبكة بي بي سي ببث هذا العمل التليفزيوني بعد الانتهاء منه، خلال فترة اعياد الكرسيماس المقبلة.

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