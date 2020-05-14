ريس ويذرسبون تتعاون مع نيتفليكس في مسلسلين جديدين



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن المسلسلين سيكونان في إطار رومانسي كوميدي، ستستعيد بهما ريس ذكرياتها مع هذا النوع من الأعمال الفنية المميزة.



كما تلقت ريس وعد بأن يشاركها في صناعة المسلسلات كوكبة من نجمات هوليوود، حيث سيتمحور العمل بهما على النساء بقدر كبير.



كما ستختار ريس لإخراجهما ثنائي من أبرز المخرجات بهوليوود تعلن عن اسمائهن في وقت لاحق.



وقعت النجمة الكبيرة ريس ويذرسبون عقد شراكة مع شبكة البث الرقمي الشهيرة نتفلكس، للتمثيل والمشاركة في انتاج مسلسلين جديدين.