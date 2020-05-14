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نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

الخميس 14/مايو/2020 - 09:44 ص
يوفيتش
يوفيتش
وكالات

اقترب نادي نابولي الإيطالي من ضم لوكا يوفيتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على حساب المنافسة مع فريق ميلان الإيطالي على الصفقة.


وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن أن نابولي وضع اللاعب نصب عينيه للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي وبالرغم من دخول أكثر من ناد للتعاقد معه.


وقدم يوفيتش صاحب الـ21 عامًا موسما سيئا للغاية في أول ظهور له مع ريال مدريد، واشتهر بمشاكله خارج الملعب وأدائه الهزيل حيث سجل هدفين فقط في 24 مباراة كما تعرض للإصابة خلال التدريبات المنزلية في مفصل القدم حيث سيغيب على أثرها 3 أشهر رغم أن هناك بعض التقارير تؤكد أن سبب الإصابة هو القفز من شرفة منزله.


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