هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني شرقي البلاد.. وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها، عن هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر حكومة بأفغانستان، مقتل وإصابة العشرات في هجومين شهدتهما البلاد، حيث أن الهجوم الأول وقع بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، وفجر المهاجم نفسه وسط الجنازة.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني: "تظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

ووقع الهجوم الثاني، عندما اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفقما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن "قواتنا الخاصة في المكان".

وكان طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمت حالة من الذعر في الداخل".

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أي علاقة لها بذلك الهجوم.