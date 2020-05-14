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رقم غير متوقع.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية بالشرقية

الخميس 14/مايو/2020 - 09:37 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تقرر تطبيق غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه على السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا كارتداء الكمامة، وتعقيم السيارات.

 

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم سيبدأوا التطبيق اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يوجد في المحافظة يوجد 27 محافظة، مضيفا أنه وجه مدير عام المواقف بتوفير الكمامات للسائقين بسعر التكلفة.

 

وأضاف محافظ الشرقية، "مفيش عربية هتتحرك من غير ما السائق يكون مرتدي الكمامة"، مؤكدا أن رؤساء المراكز متواجدون في الشارع لمتابعة تطبيق الإجراءات.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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