ألمانيا: أقل من 1000 مصاب بكورونا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي

Advertisements

هناك الآن أقل من 1000 مريض مصاب ب Covid-19 يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي في ألمانيا، وفقًا للسجل المركزي للبلاد لقدرات العناية المركزة.



تشير البيانات الصادرة عن الرابطة الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف والطوارئ إلى أن 1،353 مصابًا ب Covid-19 موجودون حاليًا في أسرة العناية المركزة، ومن بين هؤلاء 924 فقط على أجهزة التنفس الصناعي.



يعد الحفاظ على قدرات العناية المركزة الكافية حجر الزاوية في استراتيجية ألمانيا لمكافحة المرض.



تمتلك ألمانيا 32466 سريرًا للعناية المركزة لعلاج مرضى Covid-19، وفقًا لسجل العناية المركزة في البلاد. وتقول السلطات في البلاد حاليا هناك 15000 حالة نشطة.



أصيب أكثر من 174 ألف شخص بالفيروس في ألمانيا، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز، توفي 7861 منهم.

