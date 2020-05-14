Advertisements

ألمانيا: أقل من 1000 مصاب بكورونا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي

الخميس 14/مايو/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
هناك الآن أقل من 1000 مريض مصاب ب Covid-19 يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي في ألمانيا، وفقًا للسجل المركزي للبلاد لقدرات العناية المركزة.

تشير البيانات الصادرة عن الرابطة الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف والطوارئ إلى أن 1،353 مصابًا ب Covid-19 موجودون حاليًا في أسرة العناية المركزة، ومن بين هؤلاء 924 فقط على أجهزة التنفس الصناعي.

يعد الحفاظ على قدرات العناية المركزة الكافية حجر الزاوية في استراتيجية ألمانيا لمكافحة المرض.

تمتلك ألمانيا 32466 سريرًا للعناية المركزة لعلاج مرضى Covid-19، وفقًا لسجل العناية المركزة في البلاد. وتقول السلطات في البلاد حاليا هناك 15000 حالة نشطة.

أصيب أكثر من 174 ألف شخص بالفيروس في ألمانيا، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز، توفي 7861 منهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المانيا كورونا ألمانيا

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 13 ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 18 ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 20 ساعة

خبير آثار يرد على المفتي السابق: لا نعرف شخصية فرعون

منذ ساعتين و 10 دقيقة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد زيارة رئيس الوزراء.. الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مستشفى رشيد (صور)

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

ترامب يعلن ولاية فرجينيا منطقة كوارث

تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

علماء يتوقعون وفاة 66 ألف بريطاني بسبب "كورونا"

جامعة جونز هوبكنز: أعداد المصابين بكورونا في العالم من 1.7 مليون شخص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟