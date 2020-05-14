خبر سار.. حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا بالدقهلية (صور)





أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهلية، مغادرة 10 حالات من المدينة الجامعية بالمنصورة بعد تعافيهم من كورونا، وشفائهم التام.





وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات صحفية، عن أن إجمالى الخروج والمتعافين بالمدينة الجامعية وصل إلى 257 حالة، لستقتبلهم المدينة الجامعية من 12 جهة على مستوى الجمهورية.





وأكد وكيل وزاره الصحة عل أنه سيتوالى خروج المرضى بعد تعافيهم واستجابتهم لبروتوكول العلاج المصري الذى أظهر نتائج طيبه فى الشفاء.









وتقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر للفرق الطبيه بمستشفيات العزل سواء تمى الأمديد والمدينه الجامعية على ما يبذلوه من جهد فى سبيل راحة المرضى.





كما توجه وكيل صحة الدقهلية بالشكر لرجال المجتمع المدني بالدقهلية الذين أظهروا المعدن الأصيل للمواطن المصري وكانوا خير داعم ومساند لنا فى هذه المحن بعد الله سبحانه وتعالى وجعل الله صنيعهم الطيب فى ميزان حسناتهم.





وتهيب صحة الدقهليه بالمواطنين الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والبعد عن الزحام ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية



