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أستراليا: كورونا يتسبب في فقدان 600 ألف شخص وظائفهم

الخميس 14/مايو/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، أنه فقد ما يقرب من 600000 شخص في البلاد وظائفهم نتيجة للأثر المالي لوباء فيروس كورونا الجديد، وهو رقم وصفه بأنه "صادم، على الرغم من أنه غير متوقع".

وصرح موريسون في مؤتمر صحفي "هذا يوم صعب بالنسبة لاستراليا، يوم صعب للغاية". وأضاف "علمنا أنه ستكون هناك أخبار صعبة لأن الوباء يؤثر على أستراليا كما هو الحال على الدول في جميع أنحاء العالم. وهكذا كان الحال."

وقال إنه على الرغم من انخفاض معدل الإصابة في أستراليا، فيجب على البلاد الاستعداد لمزيد من المصاعب الاقتصادية، مضيفا "في الأشهر المقبلة، يمكننا أن نستعد لأنفسنا ويجب أن نعد أنفسنا لمزيد من الأخبار الصعبة ليأخذها الأستراليون. لكن من المهم في يوم مثل هذا اليوم أن نتذكر دعم بعضنا البعض مرة أخرى.. من المهم كدولة أن نقف بحزم ونقف معا".

أصيب ما يقرب من 7000 شخص في أستراليا بالفيروس، مما أسفر عن مقتل 98 شخص، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. في الأسبوع الماضي، أعلن موريسون عن خطة من ثلاث خطوات لإعادة فتح البلاد إذا استمرت العدوى في الاتجاه النزولي.

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