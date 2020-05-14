لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عرض برشلونة

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بشأن مستقبله بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الجديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن لاوتارو قرر إما الانضمام إلى برشلونة أو الاستمرار مع إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة أن لاوتارو إذا غادر إنتر ميلان، سيكون إلى برشلونة فقط، مؤكدة أن المهاجم الأرجنتيني طلب من إدارة إنتر، عدم الاستماع إلى عرضي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وتعتبر مجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في هجوم برشلونة، هي الحلم الأكبر للاوتارو، خاصة بعد أبدى أسطورة برشلونة إعجابه به وبقدراته في أكثر من مناسبة.