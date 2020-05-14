Advertisements

لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عرض برشلونة

الخميس 14/مايو/2020 - 10:45 ص
مارتينيز
مارتينيز
وكالات

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بشأن مستقبله بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الجديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن لاوتارو قرر إما الانضمام إلى برشلونة أو الاستمرار مع إنتر ميلان.

 

وأوضحت الصحيفة أن لاوتارو إذا غادر إنتر ميلان، سيكون إلى برشلونة فقط، مؤكدة أن المهاجم الأرجنتيني طلب من إدارة إنتر، عدم الاستماع إلى عرضي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

 

وتعتبر مجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في هجوم برشلونة، هي الحلم الأكبر للاوتارو، خاصة بعد أبدى أسطورة برشلونة إعجابه به وبقدراته في أكثر من مناسبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة لاوتارو مارتينيز برشلونة انتر ميلان

أخبار تهمك

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ 39 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

كريستيانو رونالدو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم إنتر ميلان يرفض جميع العروض المقدمة له من أجل برشلونة

إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة في لاوتارو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة و"نيمار" يبتعد

وكيل لاوتارو مارتينيز يصدم برشلونة

3 أسباب تنقل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

برشلونة يحدد "بديل" لاوتارو مارتينيز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:09 ص

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟