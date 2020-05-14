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رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا "لن تعود إلى عملها كالمعتاد قريبا

الخميس 14/مايو/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حددت رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، خطة لتمويل الانتعاش الأوروبي من جائحة فيروس كورونا، في حين حذرت من أنه "لن نعود إلى العمل كالمعتاد قريبًا".

وقالت الرئيسة أورسولا فون دير لين خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء: "لقد شهدنا تباطؤًا اقتصاديًا من قبل ولكن لم يكن لدينا قط إغلاق اقتصادي مثل الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضافت أن أداة التعافي ستركز على الدول الأعضاء الأكثر تضررا وحيث تكون الاحتياجات أكبر، مضيفة أن الأموال المخصصة لخطة الإنعاش ستكون على رأس ميزانية الاتحاد الأوروبي الحاليةن وستدار من خلال قواعد الميزانية.

سيعطي ذلك المشرعين الأوروبيين تدقيقا كاملا حول كيفية إدارة الأموال وإنفاقها. أعرب البرلمانيون عن قلقهم الأسبوع الماضي بشأن استخدام القواعد حيث "سيتم إبلاغ" البرلمان فقط بالقرارات المتخذة بشأن صناديق الاسترداد.

ولم تذكر فون دير لين الأرقام الدقيقة، لكنها قالت إنها تريد تقديم خطة إعادة إطلاق "طموحة" لأوروبا.

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