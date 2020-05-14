Advertisements

مطران المنيا يدعو إلى الصلاة اليوم لرفع وباء كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 10:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
ماريان عيد
دعا الأنبا بطرس فهيم مطران ايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كل الكهنة والراهبات وشعب الايبارشية وجميع الشعوب فى كل مكان، للصلاة اليوم الخميس.

جاء ذلك، تضامنا مع نداء قداسة البابا فرنسيس وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، ولجنة تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، في الدعوة ليوم صلاة عالمي، كل في مكانه، نظرا لعدم إمكانية التجمع، وحسب معتقده، يخصص اليوم الخميس 14 مايو للصلاة، من أجل أن يرحم الرب القدير العالم كله من وباء فيروس كوفيد 19 (كورونا).

وقال فى بيان صحفى: نحن في زمن الخماسين المقدسة والشهر المريمي المبارك، ندعو جميع أبناء الإيبارشية وعلى رأسهم الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وكل شعبنا المبارك، للصلاة على هذه النية،وليمنح الله القدير نعمه وبركاته للعالم أجمع ويمن عليه باجتياز هذا الوباء القاتل والسريع الانتشار، بسلام وأمان.

وتابع، ويمنح الله للشعب النور والحكمة والقوة لكل المهتمين بالأمر في الدرجة الأولى، ومن تقع عليهم المسئولية، من أطباء وممرضين وأطقم طبية وباحثين وقيادات علمية وسياسية واقتصادية، ليتخذوا بحكمة وشجاعة ما يلزم من قرارات لصالح الإنسانية، وبالأخص الفئات الأكثر فقرا، والتي غالبا ما تدفع هي الفاتورة الأكبر في مثل هذه النكبات.

وحث على أن يمكن الصلاة في أي وقت خلال ساعات النهار، كل في موقعه، المهم هو اتحاد النية، وقال إن أمكن أن يخصص الآباء الكهنة وقتا خاصا من الساعة السادسة مساء ولمدة ساعة للسجود أمام القربان المقدس، كل كاهن في كنيسته، وبدون حضور الشعب، مع صلاة المسبحة الوردية خلال النهار على نفس النية. 

وبما أننا في زمن الخماسين المقدسة وتقاليدنا لا تسمح بالصوم في هذه الفترة من السنة، فرحا واتحادا بالمسيح القائم، فيمكن التعويض عن الصوم المادي بأنواع أخرى من الصيامات الروحية كالامتناع عن بعض العادات السلبية، وتبني ممارسات أكثر روحية، وتنم عن اقتراب أكثر من الله ومن الإنسان الفقير والمعوز، وتعبر عن سخاء وانفتاح القلب نحو إخوتنا الأكثر فقرا وحاجة، وممارسة أكثر التزاما بالفضائل الإنسانية والروحية والإيمانية.

وختم أن نصلي أن يتقبل الرب القدوس الصلوات والتضرعات والتضحيات التي تقدم إليه من كل قلب يرجوا عونه ورحمته وخلاصه للعالم أجمع، وأن يعبر بنا وببلادنا المصرية وبالعالم أجمع، من شر هذا الوباء الفتاك ومن كل الشرور والمخاطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم الصلاة العالمي كورونا الخماسين الإخوة الإنسانية

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كريستيانو رونالدو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ 40 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مزار العائلة المقدسة بأسيوط (صور)

سيامة كاهن جديد بالمنيا على يد الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا لأقباط الكاثوليك

تفاصيل لقاء مطران طيبة للكاثوليك مع كهنة ورهبان الإيبارشية

كلمة الأنبا باخوم في حَفلِ السِّيامة الأُسقُفِيّة له

مطرانية الأقباط الكاثوليك تحتفل بيوم الخادم العاشر وبدء شهر الرسلات

بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإيبارشية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:09 ص

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟