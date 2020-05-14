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"المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر


قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمشروع الإسكان الاجتماعي بحى الأندلس وأعمال البنية التحتية المرتبطة بتوسعة طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز خليج السويس ومسئولو جهاز المدينة  والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، زيارته، بتفقد أعمال تنفيذ المرافق بحي الأندلس والتي تشمل(المياه – الصرف الصحي – الغاز ) وأعمال الطرق بالحي، والذي من المقرر أن يضم حوالي 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية منها حتى خطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة  30 /4/ 2020، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية بحي الأندلس والتى تشمل(الحضانات – المسجد - المدرسة) وغير ذلك.


وشدد المهندس علاء عبدالعزيز، على الالتزام بتنفيذ خطط الإسكان الاجتماعي خلال العام، وكذا تسليم الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين بمواقع العمل.


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