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"المجتمعات العمرانية": إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة 6 أكتوبر

الخميس 14/مايو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد وإزالة مخالفة بناء  بالقطعة رقم  ١٥٧٧  بالحي الثالث المجاورة السابعة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.


وقال رئيس الجهاز: تمثلت الأعمال البنائية في إقامة غرف سطح زائدة بالمخالفة للتراخيص، وهو ما أسفر عن إزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك القطعة، مؤكداً استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بالمتابعة المستمرة لمحاربة ظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.


وفي سياق متصل، كلف المهندس  محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة  النوبارية الجديدة، الإدارات المختصة بالجهاز،  بشن حملة مكبرة  لإزالة مخالفات البناء بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.
وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة،  على  الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة المستمرة ومنع  جميع أعمال المخالفة بالمدينة وإزالتها علي الفور، لمنع العشوائية وردع المخالفين، مؤكدا أنه سيتم تحويل محاضر مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية طبقاً لقانون الطوارئ، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.


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