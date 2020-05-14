Advertisements

تراجع أسهم اليابان يوم الخميس تزامنا مع خسائر وول ستريت

الخميس 14/مايو/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
 تراجعت أسهم اليابان يوم الخميس بما يتماشى مع خسائر في وول ستريت، إذ فاق أثر تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن نمو اقتصادي ضعيف لفترة مطولة التفاؤل بشأن رفع مبكر لحالة طوارئ فُرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق في اليابان.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.7 بالمئة إلى 19914.78 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الأربعاء بسبب مخاوف من موجة تفش ثانية لكوفيد-19 ورؤية باول القاتمة لتعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

ومما أجج مخاوف المستثمرين، أن قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد لا يختفي أبدا.

وداخليا، من المتوقع أن ترفع اليابان حالة الطوارئ المفروضة في عدد كبير من مناطق البلاد في وقت لاحق يوم الخميس لكن من المرجح بقاء القيود المفروضة في طوكيو لحين الاطمئنان لفاعلية احتواء المرض هناك.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة مسجلا 1446.55 نقطة مبتعدا أيضا عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين مع تراجع جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء مؤشر واحد.

وكانت قطاعات النقل البحري والحديد والصلب والتشييد هي الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

وهبط سهم سوني كورب 3.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن الأرباح التشغيلية ستتراجع على الأرجح بنسبة 30 بالمئة في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في مارس آذار إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مع إلحاق الجائحة الضرر بالطلب.

ومخالفا للاتجاه العام النزولي في السوق، قفز سهم تاكيدا للأدوية 4.7 بالمئة بعد أن سجلت الشركة أرباحا تشغيلية غير متوقعة وتنبأت بأن الدخل سيزيد لثلاثة أمثاله في السنة المالية الجارية.


أخبار تهمك

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كريستيانو رونالدو يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ 39 دقيقة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:09 ص

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟