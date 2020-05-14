مدافع برشلونة يختار مانشستر سيتي

حسم البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني وجهته الجديدة حال رحيله عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل بعد توقف مفاوضات الطرفين لتجديد عقده.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن سيميدو يرغب في البقاء مع برشلونة، لكن إذا غادر سيمنح الأولوية للعب في البريميير ليج مع مانشستر سيتي عن الدوري الإيطالي مع إنتر أو يوفنتوس.

وأوضحت أن سيميدو على رادار العديد من الفرق الأوروبية، كما يمكن لبرشلونة تضمينه في صفقاته المحتملة، مثل صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

ومع رغبة سيميدو في اللعب للسيتي حال رحيله عن برشلونة، سيكون البارسا مضطرًا للموافقة، من أجل حصول إنتر على جواو كانسيلو، ظهير أيمن السيتيزنس، ومن ثم انتقال لاوتارو إلى برشلونة.

في الوقت ذاته، يمكن أن ينضم سيميدو إلى يوفنتوس، ضمن صفقة البوسني ميراليم بيانيتش.

ولا يهتم النادي الكتالوني بالفريق الذي سينتقل إليه سيميدو، طالما كان سيحقق فوائد هائلة من ورائه.

وتعتبر الرغبة الأولى لبرشلونة هي تضمينه ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز، لكن سيميدو يفضل اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، على الرغم من احتمالية عدم مشاركة الفريق في دوري الأبطال لموسمين متتاليين.

ويعلم سيميدو أن هناك اتجاه للتخلي عن جواو كانسيلو، ما سيزيد فرص مشاركته مع مانشستر سيتي.