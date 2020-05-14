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نجلاء بدر تشوق جمهورها للحلقة الجديد من مسلسل "الفتوة"

الخميس 14/مايو/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شوقت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها للحلقة الجديدة من مسلسل "الفتوة" من خلال نشر صورة جديدة من المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نجلاء، على الصورة قائلة:"اخد الحق حرفة يا معلم عزمى ابو شديد وجميلة بنت بياعة المشمش".

مسلسل "الفتوة" تدور أحداثة في زمن غير معاصر حيث تعود الأحداث للوارء 100 عام، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان ياسر جلال ومي عمرو وهنادي مهنى وعايدة رياض وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خالد صالح و

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