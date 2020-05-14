الصين تكثف إجراءات الفحوص والكشف المبكر لمنع عودة تفشي كورونا

أعلنت لجنة الصحة في الصين، اليوم الخميس، عزمها تكثيف إجراءات الفحوص والكشف المبكر لمنع عودة تفشي كورونا.





سجلت السلطات الصحية في الصين، صباح اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلام أوروبية، أن عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، وصل 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 292،807.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهمت أمس الأربعاء، الصين بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية أنه تم تنبيه المنظمات التي تجري أبحاثاُ حول الوباء من "استهداف مرجّح وخروق للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف البيان أن "جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات يشكل تهديداً كبيراً لجهود تصدي أمتنا لكوفيد-19".