10 ملايين يورو تهدد صفقة ليروي ساني

اقترب ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتبت مجلة كيكر الألمانية الرياضية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن ساني تجاوب مع بايرن فيما يتعلق براتبه وأن من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة 5 أعوام بين الجانبين.

وأشارت المجلة إلى أن هناك فارقاً بقيمة عشرة ملايين يورو بين ما عرضه النادي البافاري وما طلبه النادي الإنجليزي.

وأوضحت كيكر أن بايرن عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات ساني، فيما طلب سيتي 50 مليون يورو لبيع الجناح المهاجم.