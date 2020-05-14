ارتفاع خسائر "ليسيكو" لـ 73.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020









كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، والتي أسفرت نتائجها عن ارتفاع خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 163.96 % على أساس سنوي.





وأوضحت ليسيكو في بيان لبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 73.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 27.81 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 496.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 637.1 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.





وخلال الربع الأول من 2020 ، فقد سجلت الشركة خسائر مستقلة بلغت قيمتها 33.43 مليون جنيه خسائر بنهاية مارس، مقابل 45.99 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت الشركة خلال 2019، خسائر خلال 2019 بلغت 300.98 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 111.656 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال 2019 نحو 2.34 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه في 2018.





وارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 84.75 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 20.84 مليون جنيه في 2018.