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وزير الإسكان يستعرض المشروعات التجارية بالعاشر من رمضان (صور)
الخميس 14/مايو/2020 - 11:04 ص
الفجر
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعهم التجارى الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون، الموقف التنفيذى للمشروع التجارى الخدمي، الذي يقومون بتنفيذه فى مدينة العاشر من رمضان، وبالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو ٨ محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.
خروح 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..
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