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وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية منظومة المخلفات الصلبة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:05 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
الفجر
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية، واستعرض أيمن مختار خلال اللقاء نتائج الازالات التي حققتها المحافظة في إزالة التعديات حيث تم إزالة ٤٦٠ حالة تعدي واستعادة أكثر من ١٢ فدان أراضي زراعية و١٥ ألف متر من أملاك الدولة. 

حيث أشاد شعراوي بالجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار كافة الجهود لترسيخ هيبة الدولة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات.

كما تابع شعراوي جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة اي ممارسات احتكارية او زيادة في الأسعار. 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه تم أيضًا متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمامة وما تم تنفيذه علي أرض الواقع فيما يخص البرتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وكذا باقي المناطق الاخري بما يساهم في تحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة.

كما استعرض الوزير والمحافظ تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما شهد اللقاء أيضًا بحث معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها، كما تم خلال اللقاء أيضًا بحث سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة.

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