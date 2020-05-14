شريهان تشارك في هاشتاج "الصلاة من أجل الانسانية"

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شاركت الفنانة شريهان، في هاشتاج الصلاة من أجل الأنسانية التي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للتوجه بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير.



ونشرت شريهان، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة في أجواء إسلامية بمناسبة رمضان حيث ظهر سجادة صلاة وكتاب قرآن كريم.



وعلقت الفنانة المصرية، على الصورة قائلة:"﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ‏⠀‎أصلي وسأصلي ولنصلي جميعًا بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يذهب عنا البلاء والوباء ويجعلنا جميعًا سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام".⠀



وأضافت:"للَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا⠀..اللَّهُمَّ‏ إنا نسألك الحسنى وزيادة".



‎وتابعت: "بسم الله الرحمن الرحيم ۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم".

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