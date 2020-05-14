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"محدش يقيس في المحل".. تحذيرات قبل شراء ملابس العيد بسبب كورونا (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عدة نصائح للمواطنين بشأن استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، كشراء ملابس العيد.

ونصح "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بشراء ملابس مغلفة في أكياس، وليس ملابس معروضة في المحلات، مضيفا: "محدش يقيس ملابس في محل"، منوها بأنه لو اشترى الفرد ملابس ليست مغلفة، يجب غسلها بماء وصابون قبل ارتداؤها.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، "اللي عايز يشتري ملابس ياخد باله"، منوها بأن الغسل بالماء والصابون أفضل فاعلية من الرش بالكحول.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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