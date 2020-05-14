بالأرقام.. مسلسل "بـ100 وش" لـ نيللي كريم وآسر ياسين يحقق نجاحا في دبي

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الجماهيرية للمسلسل الرمضاني "بـ 100 وش" والذي تقوم ببطولته نيللي كريم بجانب آسر ياسين،، منذ بث حلقاته حتى منتصف رمضان، محققاً عبر حسابات تلفزيون دبي الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي عدد مشاهدات محتملة تجاوز (242.57) مليون مشاهدة.





فيما حقق مسلسل "بـ 100 وش" أرقاماً قياسية على منصة "أوان" الرقمية تجاوز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (98.163) ألف مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية التي أطلقتها منصة "أوان" الرقمية على شبكة تيك توك، ما يزيد عن 32 مليون مشاركة، وهو رقم قياسي شمل المقاطع والفيديوهات التي تمت مشاركتها عبر المنصة الرقمية.

وتطل نيللي كريم في مسلسل "بـ100 وش" مع آسر ياسين وعدد من الوجوه الفنية الشابة، عن سيناريو وحوار لأحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبوذكري، من خلال شخصية سكر الفتاة التي تعيش في حي بولاق الشعبي، حيث تعمل في صالون تجميل تنجح من خلاله في إجراء بعض أنواع التخفي والمكياج البسيط للقيام بعلميات نصب.



