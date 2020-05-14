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خطوة جديدة من الجبلاية لتحديد مصير الدوري

الخميس 14/مايو/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
ينتظر مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، القرار النهائي بشأن عودة الدوري الممتاز ، دون النظر إلى خطابات الأندية التي وصلت الجبلاية وتؤيد إعلان إلغاء المسابقة.

وفتح مسؤولي الجبلاية، خطوط اتصال مستمرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، بشأن تحديد موعد لعودة الدوري مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية خوفًا من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا .

وكان وزير الشباب والرياضة، أكد أنه سيتم تحديد مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه خلال شهر مايو الجاري، حسب رؤية الجهات المعنية.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم منذ مارس الماضي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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