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18% تراجع في أرباح "مصرف أبو ظبي" خلال الربع الأول من 2020

الخميس 14/مايو/2020 - 11:05 ص
مصرف أبو ظبي
مصرف أبو ظبي
نيفين سمير

كشفت البورصة المصرية اليوم عن أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، خلال الربع الأول من 2020،  والتي أسفرت النتائج عن تراجع أرباحه بنسبة 18 % على أساس سنوي.

وأوضح المصرف في بيان للبورصة المصرية اليوم  أنه حقق أرباحاً بلغت 230.35 مليون جنيه خلال الثلاثة ألأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 279.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

و ارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 1.79 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل عائد بلغ 1.59 مليار جنيه في الربع المقارن من 2019.

وتراجعت أرباح  البنك المستقلة خلال الفترة إلى 228 مليون جنيه، مقابل 250.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرف حقق صافي ربح بلغ 1.228 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل صافي ربح 850.239 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت محفظة الودائع خلال نفس العام بنسبة 28 بالمائة، لتصل إلى 51.161 مليون جنيه، مقابل 39.888 مليون جنيه خلال عام 2018 ، وارتفع صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27 بالمائة، ليسجل 30.915 مليون جنيه، مقابل 24.289 مليون جنيه خلال العام السابق له.

و ارتفعت أرباح البنك  المستقلة خلال 2019 بنسبة 37 بالمائة، لتبلغ 1.102 مليار جنيه، مقابل 803.907 مليون جنيه خلال 2018.

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