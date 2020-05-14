القوى العاملة: 59 ألف مستحق صرفوا منحة العمالة بالأمس

ينتهي في الرابعة مساء اليوم الخميس، استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الصرف يتم من خلال 4000 منفذ علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.



