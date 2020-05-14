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مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

الخميس 14/مايو/2020 - 12:02 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
يستعد النادي الأهلي لبيع واحد من نجوم الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على بيع الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في الصيف القادم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي أكد على عدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وسيبدأ مسئولو الأهلي في تسويق جيرالدو في الفترة القادمة لجلب عرض مميز له في الموسم القادم ويناسب النادي في نفس الوقت.

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