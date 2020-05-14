تفاصيل وأحداث مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 21

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شهدت الحلقة 21 من مسلسل "ولاد إمبابة" والذي يذاع على قناة النهار دراما في تمام الساعه الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل اختطاف شقيقة "ولاد إمبابه" الجديدة.



ويسعى "زمارة" مصطفى أبو سريع، لأن يتفق مع أحد الأفراد المعنيين بتأمين الحفلات، من أجل تأمين حفل شقيقته.



و يحاول "عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، توصية الفرقة الموسيقية على الاجتهاد، وبذل قصارى جهدهم في الحفل.



ويقوم "زمارة" مصطفي أبو سريع ، بشرح أسباب تأخير شقيقته عن الحفل لإخوته، بحجة أنها نجمة، قبل أن يتقاجىْ بخطف "خربوش" لها، بعد أن اعترف بذلك في فيديو لايف،



ويذهب "عسلية "و"زمارة" و"أفراح" لإنقاذ شقيقتهم من يد المجرمين، في إطار من الأحداث الكوميديه والشيقه.



و تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها.



ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة" كل فريدة سيف النصر وعمرو رمزي وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..



