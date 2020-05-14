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مورينيو يسعى لخطف نجم يوفنتوس

الخميس 14/مايو/2020 - 12:11 م
مورينيو
مورينيو
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن مورينيو يرغب في التعاقد مع أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام سوف يعرض على يوفنتوس عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس، عن طريق الحصول على خدمات ساندرو مقابل الاستغناء عن سيرجي أورييه وبعض الأموال.

وأكدت العديد من الصحف أن معظم الصفقات التي ستتم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ستكون تبادلية بسبب الأزمة التي تمر بها الأندية والناجمه عن فيروس كورونا.


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