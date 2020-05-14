حظر الأسواق ونقل الباعة وتجار الجملة خارج الشوارع الحيوية بأبشواي

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تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، يرافقه المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، نقل سوق الجملة والباعة الثابتين من الشوارع العامة والهامة والحيوية بمركز ومدينة أبشواى، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بدعم من مركز شرطة أبشواى، وقوه أمنية برئاسة العميد محمد جلال، مأمور المركز، والرائد إسلام العصار، نائب مأمور المركز، وشرطة مرافق الفيوم، برئاسة النقيب شعبان محروس، ورؤساء الوحدات المحلية، والنواب ورؤساء القرى، وقسم الإشغالات بالوحدة لمدينة ابشواى في الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس.



وشملت الحملة رفع كافة الباعة الثابتين بالشوارع الرئيسية، وتجار الجملة وبضائعهم من الشوارع الرئيسية والتي تتسبب في تكدس مروري واختناق للشارع واعاقة حركة المواطنين داخل المدينة، مثل شارع الجمهورية بالكامل والذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية بوسط المدينة، وشارع السنترال، وشارع البحر المغطي بأبو جنشو، ومنطقة بنك القاهرة، وشارع شرق السكة الحديد، وجميع شوارع المدينة العامة، وذلك لنقلهم إلى سويقة الشيخ رضوان، بعد أعمال النظافة والإنارة بها، وسويقة الشيخ عبد العليم، بعد تمهيدها والمقر الجديد بمنطقة المرمح بعد رفع التراكمات ومخلفات هدم المباني.



وشدد المهندس أيمن عزت، السكرتير المساعد، على إلزام البائعين بالمسافات الآمنة فيما بينهم، والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات، ونظافة، وتطهير، وتعقيم المكان أولا بأول، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة ومنع الأسواق والسويقات بالمدينة والقري التابعة لمركز أبشواى، وكذلك التنبيه عليهم بالالتزام بمواقعهم وعدم المخالفة لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية والغرامات المباشرة والمصادرة النهائية للبضائع. وكذلك أصحاب المحلات بشارع الجمهورية الإلتزام بمحلاتهم والرصيف، كما تم ضبط ٤ مركبات من التكاتك، لمخالفتهم قانون الحظر، والتحفظ عليهم، وتحرير محضر غرامة الحظر.