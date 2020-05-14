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أستاذ فيروسات: المنظومة الصحية لا تتحمل زيادة في إصابات كورونا (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة طب الزقازيق، إن التعايش مع فيروس كورونا أصبح مطلوبا، موضحا أن سلوكيات الفرد هى من تساعدنا على نجاح خطة الدولة التي وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا أو فشلها.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحياة ستعود طبيعية بالالتزام بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مضيفا: "نحن في مأزق صحي كبير يتطلب اتخاذ المواطن كامل حظره".

وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة طب الزقازيق، أننا بين مطرقة كورونا وسندان الإنتاج، محذرا إن زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيعرض المنظومة الصحية لنفس ما تعرضت له المنظومات الصحية في دول أخرى، معلقا أن المنظومة الصحية لا تتحمل زيادة في أعداد الإصابات، والأمر متوقف على التزام المواطن.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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