اجتماع تنسيقي لوزيري البيئة والشباب لإعداد دليل إرشادي لمواجهة كورونا

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال اجتماعا تنسيقًا موسعا ضم ممثلى وزرات كلًا من الصحة والسكان، السياحة والآثار، التعليم العالى والبحث العلمى للتنسيق فيما بينهم.

ذلك لإصدار دليلًا إرشاديا للإجراءات التى لابد من إتباعها عند التعامل مع النفايات الطبية والمخلفات الصلبة البلدية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





جاء الاجتماع الذي عقد بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، بهدف التنيسق والتعاون بين الوزارات المعنية بحيث تضع كل وزارة الإرشادات الخاصة بها ليتم تجميعهم فى دليل إرشادى واحد يساعد الأفراد والمنشأت على التعامل خلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مما يسهل عملية الفتح التدريجى للمنشأت وهو النظام الذى بدأت كافة دول العالم فى اتباعه نظرًا للاعباء الأقتصادية التى تخلفت عن أزمة كورونا الحالية وعن عملية الغلق والتى تعانى منها كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء.





وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات مع عددًا من الجهات المعنية منها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات الجامعية، مؤكدة على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمستشفيات وأتخذت العديد من الاجراءات التى تخص التعامل مع تلك النفايات وكذلك المخلفات الصلبة البلدية سواء فى المستشفيات أو فى الأماكن المعزولة لمنع أنتشار الفيروس.



