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الكويت تعلن شفاء 188 من المصابين بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 188 من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد المتعافين إلى 3451، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، سجلت 194 حالة شفاء من فيروس كورونا، وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3101.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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