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مايا دياب تغني "أه لو لعبت يا زهر" من حفلها المنزلي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهو حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي.

في البداية قدمت مايا معايدة لكل الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها "موني" التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى".

وتابعت متوجهة بالكلام لها: "أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذا الحفل من بدايته إلى نهايته..أحبك كثيراً".

ثم قدت مايا مجموعة كبيرًا من الأغنيات الخاصة مثل "صديقة إلي"، "سبع ترواح"، "كده بردو" "يا قاطفين"، وأغنيات غير خاصة مثل "اه لو لعبت يا زهر" و"إيام الشتي" للنجمة ميريام فارس و"لو تعرفوه"

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