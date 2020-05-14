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"ومن الحب ما قتل".. أمريكي ينتحل صفة عامل صيانة للقاء حبيبته في ألمانيا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 م
ألمانيا
ألمانيا
انتحل شاب أمريكي في العقد الثاني من عمره صفة عما صيانة بمطار فرانكفورت في ألمانيا من أجل الهروب من التدابير الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أميركي يحاول خداع ألمانيا

وارتدى الأمريكي سترة صفراء خاصة بعمال الصيانة حاملًا أكياس سوداء مدعيا بأنه عامل وسيقوم بإفراغ القمامة الموضوعة خلف مقعد مراقبة الركاب في حاويتها المخصصة، إلا أن الشرطة في ألمانيا اكتشفت الأمر سريعًا.

حاول مقابلة حبيبته في ألمانيا

وكشفت الشرطة الألمانية عن تمكنها من كشف هوية الشاب الأمريكي صاحب الـ20 عامًا وبسؤاله عن سبب فعلته هذه، قال إنه سعى لفعل ذلك من أجل مقابلة حبيبته في ألمانيا وذلك بعد قدومه من واشنطن.

ألمانيا تشدد إجراءاتها

وغادر الأمريكي ألمانيا متجهًا إلى واشنطن بعد فعلته وانتحاله صفة عامل بمطار فرانكفورت لخرق القواعد والتدابري الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل انتشار كورونا ليفشل مخطط الشاب ويعود "خائب الخبَبِ".

إجراءات ألمانيا لمواجهة كورونا

يُذكر أن الواقعة التي شهدتها ألمانيا من الشاب الأمريكي حدثت في الأحد الماضي عقب هبوط طائرة قادمة من واشنطن تزامنًا مع إجراءات حظر الطيران للرحلات السياحية واقتصار السفر فقط على الظروف القهرية.



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