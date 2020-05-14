Advertisements

رئيس نادي لاريسا يكشف السبب وراء طرد وردة

الخميس 14/مايو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أعلن نادي لاريسا اليوناني، عن طرد الدولي المصري عمرو وردة، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، لم يعلن عنها النادي بعد.

حيث كشف رئيس النادي أليكسيس كوجيا، أن عمرو وردة لم يلتزم بخوض التدريبات، ما أدى إلى إنهاء إعارته مع لاريسا والعودة إلى باوك.

في حين كشف مدحت وردة والد اللاعب، أنه لا يوجد سبب معين أدى إلى رحيله عن الفريق، لأن تصريحات مسؤولي لاريسا متناقضة مع بعضها البعض.

وأكد أنه عمرو سيعود إلى باوك لأنه مرتبط بعقد مع الفريق، ثم يحدد في النهاية وجهته الأوروبية المقبلة.
وأشار أنه عمرو لا يعرف سبب رحيله حتى الأن هو الأخر، لأن بيان لاريسا غير مفهوم.

أخبار تهمك

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 21 ساعة

هل يضحي الزمالك بنجمي الفريق لضم نجم بيراميدز؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ يوم

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟