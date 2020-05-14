رئيس نادي لاريسا يكشف السبب وراء طرد وردة

أعلن نادي لاريسا اليوناني، عن طرد الدولي المصري عمرو وردة، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، لم يعلن عنها النادي بعد.





حيث كشف رئيس النادي أليكسيس كوجيا، أن عمرو وردة لم يلتزم بخوض التدريبات، ما أدى إلى إنهاء إعارته مع لاريسا والعودة إلى باوك.





في حين كشف مدحت وردة والد اللاعب، أنه لا يوجد سبب معين أدى إلى رحيله عن الفريق، لأن تصريحات مسؤولي لاريسا متناقضة مع بعضها البعض.





وأكد أنه عمرو سيعود إلى باوك لأنه مرتبط بعقد مع الفريق، ثم يحدد في النهاية وجهته الأوروبية المقبلة.

وأشار أنه عمرو لا يعرف سبب رحيله حتى الأن هو الأخر، لأن بيان لاريسا غير مفهوم.



