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سميرة عبد العزيز: بتمنى الموت على خشبة المسرح

الخميس 14/مايو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن بداياتها في التمثيل خلال حوارها مع الأعلامي الإعلامي عمرو عبد الحميد الذي يقدم برنامج "رأى عام" ويعرض على شاشة قناة "TeN".

وقالت سميرة، خلال حوارها:"ن بداياتها في التمثيل كانت في مسرحية بجامعة الإسكندرية بأسبوع شباب الجامعات وطُلب منها أن تتسلم الجائزة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووافق والدها على أن تصبح ممثلة: "قال لى ما دام الفن مقدر من الرئيس عبد الناصر معنديش مانع تبقى ممثلة بس خلصي الجامعة، والتحقت بفرقة الإسكندرية".

وأضافت:"شافني كرم مطاوع في مسرحية مع فرقة الإسكندرية المسرحية، وقال لي عندي مسرحية وأنتي هتكوني البطلة في مسرحية وطني عكا على خشبة المسرح القومي ومسرحية وطنى عكا جعلت صالح جودت يشبهنى بفاطمة رشدى".

وتابعت:"يوم ما وقفت على الخشبة أول مرة قلت يا رب أموت على المسرح ده وتمنيت أموت على خشبة المسرح” مشيرة إلى أن الفنانة سميحة أيوب أول من ساندها على المسرح القومى".

واختتمت:"عندما أسمع تصفيق الجمهور في المسرح يكون أجمل سيمفونية أسمعها لأن أبو الفنون أقرب الفنون إلى قلبي.. المسرح القومي بيتي ومعبدي".

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