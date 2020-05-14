طلب إحاطة بسبب كارتة السويس والتزاحم على طريق القاهرة

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قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بسبب تطبيق كارته على طريق "السويس – القاهرة" بالقرب من الشروق ومدينتي وهو ما ترتب عليه تزاحم شديد على الطريق وايقاف الحركة المرورية.



وأضاف كمال، في طلبه، أنه تلقي مئات الشكاوي من المواطنين بسبب تضررهم من تطبيق الكارته على الطريق وتحميلهم أعباء زيادة بالإضافة إلي أن طريق السويس - القاهرة من ناحية السويس مازال يعاني من مشاكل في الإنارة وعدم وجود بوابة رئيسية للسويس منذ عمليات التطوير للطريق منذ اكثر من 5 سنوات، فضلًا عن أن تطبيق الكارتة سيصاحبه ارتفاع في تعريفة سيارات الاجرة والنقل وغيرها من الخدمات.



وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال تحويل طلب الاحاطة إلي لجنة النقل والمواصلات لبحث الموضوع الذي اصبح مشكلة حقيقية للمواطنين وسبق من قبل أن قدم عدد كبير من المواطنين في مدنية الشروق شكاوي بسبب هذا الأمر.



وكانت قد قررت الهيئة العامة للطرق والكباري تطبيق رسوم علي السيارات المارة بطريق القاهرة - السويس وذلك من خلال تركيب وتشغيل بوابات كارته للدخول للمدينة وهي كالاتي:



أولا بالنسبة لسيارات الأجرة



١_ السيارة الملاكي ميكروباص ربع نقل ( ١٠ جنيهات للرحلة الواحدة )



٢_ ميني باص سفر ( ١٥ جنيها للرحلة )



٣_ نقل فردي ٣٠ جنيها للرحلة



٤_ الاتوبيس الخاص ٣٥ جنيها للرحلة



٥_ نقل ثقيل ٣٠ جنيها للرحلة



بالنسبة للملاكي



اشتراك شهري ٨٠ حنيها للسيارة الواحدة



اشتراك ربع سنوي ٩٠ حنيها للسيارة الواحدة



اشتراك سنوي ٢٤٠ جنيها للسيارة الواحدة



على أن يُطبق هذا القرار اعتبارا من الجمعة القادمة بموجب القانون الخاص المنظم للطرق.

