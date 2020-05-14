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سوريا تعلن وفاة وزير الثقافة الأسبق رياض عصمت بفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية السورية، اليوم الخميس، وفاة وزير الثقافة الأسبق الكاتب والناقد المسرحي، رياض عصمت، بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأمريكية.

 

ويذكر ان عصمت، شغل عددًا من المواقع في سوريا، من رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير بين عامي 2010 - 2012، كما كان سفيرا لبلاده لدى باكستان ثم قطر.

 

عمل منذ 2013 أستاذا زائرا في جامعات أمريكية.

وكان لعصمت بصمات في كثير من المجالات الأدبية والإعلامية، فهو قاص، ومؤلف، وناقد ومخرج مسرحي.

ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.

وتابع دراسته العليا في الإخراج المسرحي والتلفزيوني ونال درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية في الولايات المتحدة.

له نحو 35 كتابا تنوعت بين الكتب النقدية، (وثمة من يصنفه بأنه من أهم النقاد العرب)، كما كتب عددا من المسرحيات، والمجموعات القصصية، ونشرها في عواصم عربية عدة، تضمنت كتباً نقدية ومسرحيات ومجموعات قصصية ورواية، كما كتب حوارات وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية مثل"هولاكو"، "تاج من شوك"، "المجهول"، و"قصص الغموض"، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

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