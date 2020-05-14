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جومانا مراد: "لست في حاجة لعمليات تجميل"

الخميس 14/مايو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الفنانة جومانا مراد، عن كواليس مسلسل "خيانهة عهد" خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي يقدم برنامج "التاسعة مساءً".

وقالت جومانا، خلال حوارها:"إنها عشقت شخصية شيرين الشريرة، والتي تقدمها حاليًا ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، مشيرة إلى أن الجمهور صدقها بهذا الدور المركب والصعب، ولذلك أحبها رغم السواد الشديد بداخلها".

وأضافت:"لقد تعاطف الجمهور مع شخصية شيرين رغم شرها، وهذا صعب للغاية، فكنت مرعوبة من ردود أفعال الجمهور، لكن الله لم يخيب ظني ولم يهدر تعبي بهذا العمل الدرامي".

وتابعت:"لا أحب تقديم الشخصيات التي لا تترك أثرًا في نفوس المشاهدين، فلذلك قررت تقديم دور مختلف بهذا الشكل، فهو يظهر إمكانيات الممثل بوضوح، فهي مغامرة محسوبة تم تكليلها بالنجاح".

وعن علاقتها بالفنانة يسرا،:"إنها حبيبتي وأختي والتي كانت السبب الأهم في قبولي للمشاركة بالمسلسل، فالعمل بجوارها متعة واستفادة كبيرة جدًا لي، فهي نجمة رائعة وهي تعلم جيدًا مدى عشقي لها".

وعن سبب غيابها 7 سنوات:"أرى أنه من الجيد للفنان أن يغيب فترة لترتيب أوراقه، ولكن ليس لهذه الفترة الطويلة، فكان لي أسبابي في ذلك، بسبب بعض الأمور الشخصية والأسرية التي جعلتني غير متفرغة للتمثيل".

وعن البطولات المطلقة وترتيب اسمها على تتر مسلسل "خيانة عهد":"قدمت أدوارًا كثيرة كبطلة رئيسية في مصر وسوريا، لكنني لا أحب الأنانية في الفن، ووجدت أن الدور شديد التميز وسيشكل إضافة قوية لي، فقررت القبول وربحت رهاني، وأرى أن يسرا، وعادل إمام مع حفظ الألقاب خط أحمر، وأي مشاركة معهما مفيدة".

وعن تفاصيل الحلقات المقبلة:"حتى الآن لم تشاهدوا شئ، فهناك مفاجآت غير متوقعة بالمرة لن تنكشف إلا مع آخر ثانية بالحلقة الأخيرة".

وعن رأيها في عمليات التجميل:"لقد تعرضت لشائعات كثيرة بهذا الصدد، وأرى أنها تغير كثيرًا من طبيعة الفنان، فلذلك لا أرحب بها لأنني لا أحتاجها ومع ذلك أن لست ضد من يقدمن على هذه الخطوة، فلن أحجر على رغبة أحد".

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