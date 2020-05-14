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توقعات بانخفاض الطلب على النفط بمعدل 8.6 مليون برميل يوميا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
 قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو أيار، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل نيسان.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة ”النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19“.

وسجلت دول منتجة، خارج ما يعرف بمجموعة أوبك+، بقيادة الولايات المتحدة وكندا انخفاضا في الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان مقارنة مع بداية العام.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري أكبر مساهم منفرد في خفض الإمدادات، بتراجع قدره 2.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وقالت الوكالة ”برهنت قوى السوق على مدى تأثيرها على جانب الإمدادات وأظهرت أن المعاناة الناجمة عن انخفاض الأسعار تلحق الضرر بكافة المنتجين“.

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